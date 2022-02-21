https://ria.ru/20220221/sony-1774031836.html

Sony представит компактный смартфон с максимальными характеристиками

Sony представит компактный смартфон с максимальными характеристиками - РИА Новости, 21.02.2022

Sony представит компактный смартфон с максимальными характеристиками

Компания Sony продолжит выпуск компактного флагманского смартфона, новая версия которого получит название Xperia 5 Mark IV. Об этом сообщает портал Phone Arena. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:03

2022-02-21T12:03

2022-02-21T12:03

наука

технологии

sony corporation

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Компания Sony продолжит выпуск компактного флагманского смартфона, новая версия которого получит название Xperia 5 Mark IV. Об этом сообщает портал Phone Arena.Четвертое поколение станет продолжением Xperia 5 III и сохранит основные элементы дизайна. Так, Sony Xperia 5 Mark IV достанется 6,1-дюймовым OLED-дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Интересно, что смартфону инсайдеры в процессоры прочат Snapdragon 8 Gen 1 Plus — улучшенную версию Gen 1, которая даже не была еще анонсирована. Ожидается, что при небольшом приросте мощности, в чипе поработают над энергоэффективностью, сделав его менее горячим.Набор из трех камер будет повторять таковой на Xperia 5 III. Основная камера на 12-Мп с датчиком Sony IMX557, сверхширокоугольный 12-Мп датчик IMX363 и телеобъектив Sony IMX663 с таким же разрешением. Последний обеспечивает трехкратный оптический зум. А вот емкость аккумулятора увеличат относительно 4500 мАч на текущей версии, возможно, станет быстрее зарядка. Будет сохранен аудиоджек — редкость в современных флагманских смартфонах.Смартфон может быть анонсирован уже этой весной, а вот сроки его выхода могут затянуться — прошлогодняя модель поступила в продажу через шесть месяцев после презентации. Актуальная Xperia 5 III в России предлагается за 80 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/eppl-1771462944.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, sony corporation