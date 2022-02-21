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В Сочи появится новый всесезонный горный курорт
В Сочи появится новый всесезонный горный курорт - РИА Новости, 21.02.2022
В Сочи появится новый всесезонный горный курорт
Новый круглогодичный горный курорт, способный принимать до 1,5 миллиона человек в год, появится в Сочи в 2029 году, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:27
2022-02-21T11:27
2022-02-21T11:27
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый круглогодичный горный курорт, способный принимать до 1,5 миллиона человек в год, появится в Сочи в 2029 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в горном кластере Сочи. Там будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма, говорится в сообщении.Он также отметил, что емкость гостиниц составит 3,5 тысячи номеров, которые смогут вместить почти восемь тысяч человек единовременно. На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, для персонала возведут отдельное жилье. По словам Чернышенко, отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 миллиона человек в год.Отмечается, что курорт расположится на территории 3,8 тысячи гектаров. "13 километров новых канатных дорог свяжут 80 километров горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими общая зона катания составит 300 километров", — уточнили в аппарате вице-премьера.
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РИА Новости
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краснодарский край, россия, сочи, новости - туризм, туризм, туристы, курорт, инфраструктура
В Сочи появится новый всесезонный горный курорт
Чернышенко: к 2029 году в Сочи построят новый всесезонный горный курорт
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый круглогодичный горный курорт, способный принимать до 1,5 миллиона человек в год, появится в Сочи в 2029 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в горном кластере Сочи. Там будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма, говорится в сообщении.
"Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи — одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь появятся современные гостиницы категорий трех, четырех и пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника", — указал Чернышенко.
Он также отметил, что емкость гостиниц составит 3,5 тысячи номеров, которые смогут вместить почти восемь тысяч человек единовременно. На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, для персонала возведут отдельное жилье. По словам Чернышенко, отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 миллиона человек в год.
Отмечается, что курорт расположится на территории 3,8 тысячи гектаров. "13 километров новых канатных дорог свяжут 80 километров горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими общая зона катания составит 300 километров", — уточнили в аппарате вице-премьера.
Опубликовано: Ольга Кабанова