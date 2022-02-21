https://ria.ru/20220221/sneg-1774049001.html

В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши

В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши - РИА Новости, 21.02.2022

В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши

Прокуратура проверяет информацию о том, что женщину с двумя детьми чуть не засыпало снегом с крыши дома в поселке Песчаные Ковали неподалеку от Казани, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:02

2022-02-21T13:02

2022-02-21T13:02

происшествия

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что женщину с двумя детьми чуть не засыпало снегом с крыши дома в поселке Песчаные Ковали неподалеку от Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина с двумя детьми гуляет во дворе дома. В какой-то момент слышится шум сверху, женщина успевает подхватить детей и отскочить, через мгновение с крыши дома сходит лавина снега, засыпая место, где играл малыш. Сообщается, что произошедшее было снято в селе Песчаные Ковали."Прокуратура организовала проверку информации. Инцидент произошел возле дома 3А на улице Октябрьской. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела", - сказал Галиев.Представитель прокуратуры отметил, что ранее руководителю управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань