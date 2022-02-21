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В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши
В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши - РИА Новости, 21.02.2022
В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши
Прокуратура проверяет информацию о том, что женщину с двумя детьми чуть не засыпало снегом с крыши дома в поселке Песчаные Ковали неподалеку от Казани, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:02
2022-02-21T13:02
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что женщину с двумя детьми чуть не засыпало снегом с крыши дома в поселке Песчаные Ковали неподалеку от Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина с двумя детьми гуляет во дворе дома. В какой-то момент слышится шум сверху, женщина успевает подхватить детей и отскочить, через мгновение с крыши дома сходит лавина снега, засыпая место, где играл малыш. Сообщается, что произошедшее было снято в селе Песчаные Ковали."Прокуратура организовала проверку информации. Инцидент произошел возле дома 3А на улице Октябрьской. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела", - сказал Галиев.Представитель прокуратуры отметил, что ранее руководителю управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
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происшествия, казань
13:02 21.02.2022
 
В селе под Казанью на женщину с детьми свалился снег с крыши

Прокуратура проверяет видео, где женщину с детьми чуть не засыпало снегом под Казанью

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что женщину с двумя детьми чуть не засыпало снегом с крыши дома в поселке Песчаные Ковали неподалеку от Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина с двумя детьми гуляет во дворе дома. В какой-то момент слышится шум сверху, женщина успевает подхватить детей и отскочить, через мгновение с крыши дома сходит лавина снега, засыпая место, где играл малыш. Сообщается, что произошедшее было снято в селе Песчаные Ковали.
"Прокуратура организовала проверку информации. Инцидент произошел возле дома 3А на улице Октябрьской. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела", - сказал Галиев.
Представитель прокуратуры отметил, что ранее руководителю управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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