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В Чебоксарах женщину с двумя детьми завалило снегом, упавшим с козырька
В Чебоксарах женщину с двумя детьми завалило снегом, упавшим с козырька - РИА Новости, 21.02.2022
В Чебоксарах женщину с двумя детьми завалило снегом, упавшим с козырька
Женщину с двумя маленькими детьми завалило снегом, упавшим с козырька здания в Чебоксарах, прокуратура Чувашии проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:42
2022-02-21T12:57
происшествия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Женщину с двумя маленькими детьми завалило снегом, упавшим с козырька здания в Чебоксарах, прокуратура Чувашии проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что вечером 20 февраля "гора снега" сошла на женщину с двумя детьми 4-6 лет со здания на улице Гастелло. Отмечается, что мальчик был засыпан снегом с головой. Мать и детей откопали из-под снежного завала прохожие.Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры, женщина и дети были доставлены в больницу, откуда после осмотра врачей их отпустили домой. В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что "только за эти выходные произошло несколько случаев, когда глыбы снега падали на людей, инциденты происходили даже с участием детей". "Дал поручение всем главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, чтобы крыши домов не становились источником опасности для жителей республики", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Следственным управлением СК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за содержание и уборку здания, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка причинам произошедшего, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220219/sneg-1773791384.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия), чебоксары
12:42 21.02.2022 (обновлено: 12:57 21.02.2022)
 
В Чебоксарах женщину с двумя детьми завалило снегом, упавшим с козырька

Женщину и двух детей в Чебоксарах завалило снегом с козырька здания, их откопали прохожие

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСнег на крыше дома
Снег на крыше дома - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Женщину с двумя маленькими детьми завалило снегом, упавшим с козырька здания в Чебоксарах, прокуратура Чувашии проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что вечером 20 февраля "гора снега" сошла на женщину с двумя детьми 4-6 лет со здания на улице Гастелло. Отмечается, что мальчик был засыпан снегом с головой. Мать и детей откопали из-под снежного завала прохожие.
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Под Саратовом на женщину и ее дочь в коляске рухнула глыба снега
Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры, женщина и дети были доставлены в больницу, откуда после осмотра врачей их отпустили домой.
В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что "только за эти выходные произошло несколько случаев, когда глыбы снега падали на людей, инциденты происходили даже с участием детей". "Дал поручение всем главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, чтобы крыши домов не становились источником опасности для жителей республики", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Следственным управлением СК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за содержание и уборку здания, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка причинам произошедшего, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Чебоксары
 
 
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