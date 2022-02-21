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СНБО заявил, что Путин и Байден не будут решать украинский вопрос без Киева

СНБО заявил, что Путин и Байден не будут решать украинский вопрос без Киева - РИА Новости, 21.02.2022

СНБО заявил, что Путин и Байден не будут решать украинский вопрос без Киева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в случае... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:22

2022-02-21T15:22

2022-02-21T15:22

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в случае проведения саммита не будут решать украинский вопрос без участия Киева.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит Путина и Байдена, отмечалось, что обе стороны приняли предложение. Подчеркивалось, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Елисейский дворец сообщал, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля."Если Путин будет встречаться с Байденом, они могут встретиться. Если будут решаться вопросы нашей страны, поверьте, без нас наш вопрос решить никто не сможет. Это будет происходить только при нашем участии, потому что мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан, нашего будущего", - заявил Данилов в ходе общения с журналистами в понедельник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин