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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом - РИА Новости, 21.02.2022
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:03
2022-02-21T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ростовская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает спецслужба, снарядом с Украины.По данным ФСБ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/snaryad-1774047913.html
украина
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Погранпункт, разрушенный снарядом ВСУ. Видео ФСБ России
ФСБ РФ ОПУБЛИКОВАЛА ВИДЕО С ПОГРАНИЧНЫМ ПУНКТОМ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННЫМ, КАК СООБЩАЕТСЯ, СНАРЯДОМ С УКРАИНЫ.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область
13:03 21.02.2022 (обновлено: 15:22 21.02.2022)
 
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом

ФСБ опубликовала видео с погранпунктом в Ростовской области, разрушенным снарядом ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает спецслужба, снарядом с Украины.
По данным ФСБ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.
На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:58В мире
Прилетевший со стороны Украины снаряд разрушил погранпункт под Ростовом
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРостовская область
 
 
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