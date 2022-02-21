https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом - РИА Новости, 21.02.2022
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:03
2022-02-21T13:03
2022-02-21T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c1eca4f9f478af17e3dae0a14cedd62.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает спецслужба, снарядом с Украины.По данным ФСБ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/snaryad-1774047913.html
украина
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051054_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6db04b0d122143dbf5881e0daeab75d.jpg
Погранпункт, разрушенный снарядом ВСУ. Видео ФСБ России
ФСБ РФ ОПУБЛИКОВАЛА ВИДЕО С ПОГРАНИЧНЫМ ПУНКТОМ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННЫМ, КАК СООБЩАЕТСЯ, СНАРЯДОМ С УКРАИНЫ.
2022-02-21T13:03
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область
13:03 21.02.2022 (обновлено: 15:22 21.02.2022)
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
ФСБ опубликовала видео с погранпунктом в Ростовской области, разрушенным снарядом ВСУ