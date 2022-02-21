https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html

ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом

ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом - РИА Новости, 21.02.2022

ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом

ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:03

2022-02-21T13:03

2022-02-21T15:22

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ростовская область

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России в понедельник опубликовала кадры видеосъемки с остатками пункта пограничной службы в Ростовской области, полностью разрушенного, как сообщает спецслужба, снарядом с Украины.По данным ФСБ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.На видео показано развороченное взрывом сооружение с обломками вокруг и хотя и упавший, но уцелевший государственный флаг России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/snaryad-1774047913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погранпункт, разрушенный снарядом ВСУ. Видео ФСБ России ФСБ РФ ОПУБЛИКОВАЛА ВИДЕО С ПОГРАНИЧНЫМ ПУНКТОМ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННЫМ, КАК СООБЩАЕТСЯ, СНАРЯДОМ С УКРАИНЫ. 2022-02-21T13:03 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область