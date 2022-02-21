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СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области
Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:33
2022-02-21T23:06
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
неклиновский район
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, неизвестные, находясь на территории Украины, "используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области".Отмечается, что снаряд попал на участок местности в районе Щербаково, в 150 метрах от государственной границы России и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Покушение на убийство общеопасным способом"). Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета &lt;…&gt;", — говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), неклиновский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире, донбасс
19:33 21.02.2022 (обновлено: 23:06 21.02.2022)
 
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области

СК завел дело после разрушения погранпункта в Ростовской области из-за стрельбы с Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, неизвестные, находясь на территории Украины, "используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области".
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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СК возбудил дело после гибели жителей Донбасса при обстреле
Отмечается, что снаряд попал на участок местности в районе Щербаково, в 150 метрах от государственной границы России и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Покушение на убийство общеопасным способом"). Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета <…>", — говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:21
На Украине начали расследование из-за эвакуации жителей Донбасса в Россию
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Неклиновский районРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)В миреДонбасс
 
 
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