https://ria.ru/20220221/sk-1774161023.html
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области
Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:33
2022-02-21T19:33
2022-02-21T23:06
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
неклиновский район
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, неизвестные, находясь на территории Украины, "используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области".Отмечается, что снаряд попал на участок местности в районе Щербаково, в 150 метрах от государственной границы России и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Покушение на убийство общеопасным способом"). Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета <…>", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220221/sk-1774157452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), неклиновский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире, донбасс
19:33 21.02.2022 (обновлено: 23:06 21.02.2022)
СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области
СК завел дело после разрушения погранпункта в Ростовской области из-за стрельбы с Украины