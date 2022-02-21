https://ria.ru/20220221/sk-1774161023.html

СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области

СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022

СК возбудил дело после разрушения погранпункта в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:33

2022-02-21T19:33

2022-02-21T23:06

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

неклиновский район

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, неизвестные, находясь на территории Украины, "используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области".Отмечается, что снаряд попал на участок местности в районе Щербаково, в 150 метрах от государственной границы России и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Покушение на убийство общеопасным способом"). Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета <…>", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220221/sk-1774157452.html

https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774157861.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), неклиновский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире, донбасс