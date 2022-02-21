https://ria.ru/20220221/sirota-1774055650.html

На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью

На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью - РИА Новости, 21.02.2022

На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за предоставления сироте непригодной для жизни квартиры с плесенью, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:25

2022-02-21T13:25

2022-02-21T13:25

следственный комитет россии (ск рф)

россия

барнаул

происшествия

алтайский край

сироты

жилье

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БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за предоставления сироте непригодной для жизни квартиры с плесенью, сообщают в СУСК РФ по региону."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в декабре 2021 года должностные лица КГКУ "Региональное жилищное управление" города Барнаула передали по договору социального найма мужчине, относящемуся к категории граждан дети-сироты, жилое помещение, которое не соответствует строительным и санитарным нормам", - говорится в сообщении.Сирота рассказал в СМИ о том, что по всем стенам квартиры распространяется плесень, а также дует из-под пола."Жилье представляет угрозу здоровью проживающим в нем лицам… В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - отмечают в СУСК.

https://realty.ria.ru/20220218/kuznetsova-1773552196.html

https://ria.ru/20220129/kompensatsii-1770157052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), россия, барнаул, происшествия, алтайский край, сироты, жилье