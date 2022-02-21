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На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью
На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью - РИА Новости, 21.02.2022
На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за предоставления сироте непригодной для жизни квартиры с плесенью, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:25
2022-02-21T13:25
следственный комитет россии (ск рф)
россия
барнаул
происшествия
алтайский край
сироты
жилье
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БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за предоставления сироте непригодной для жизни квартиры с плесенью, сообщают в СУСК РФ по региону."По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в декабре 2021 года должностные лица КГКУ "Региональное жилищное управление" города Барнаула передали по договору социального найма мужчине, относящемуся к категории граждан дети-сироты, жилое помещение, которое не соответствует строительным и санитарным нормам", - говорится в сообщении.Сирота рассказал в СМИ о том, что по всем стенам квартиры распространяется плесень, а также дует из-под пола."Жилье представляет угрозу здоровью проживающим в нем лицам… В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - отмечают в СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, барнаул, происшествия, алтайский край, сироты, жилье
13:25 21.02.2022
 
На Алтае возбудили дело из-за выдачи сироте квартиры с плесенью

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за выдачи сироте квартиры с плесенью

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов
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БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за предоставления сироте непригодной для жизни квартиры с плесенью, сообщают в СУСК РФ по региону.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в декабре 2021 года должностные лица КГКУ "Региональное жилищное управление" города Барнаула передали по договору социального найма мужчине, относящемуся к категории граждан дети-сироты, жилое помещение, которое не соответствует строительным и санитарным нормам", - говорится в сообщении.
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Сирота рассказал в СМИ о том, что по всем стенам квартиры распространяется плесень, а также дует из-под пола.
"Жилье представляет угрозу здоровью проживающим в нем лицам… В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - отмечают в СУСК.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияБарнаулПроисшествияАлтайский крайСиротыЖилье
 
 
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