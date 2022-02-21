23:00 21.02.2022 (обновлено: 01:12 22.02.2022)
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
Депутат Госдумы Саблин: Сирия будет готова признать ДНР и ЛНР
Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
"Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", — сказал Саблин.
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В понедельник вечером после соответствующей просьбы от глав ДНР и ЛНР Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Опубликовано: Александра Покровская