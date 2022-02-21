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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 22.02.2022
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:00
2022-02-22T01:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
сирия
башар асад
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин."Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", — сказал Саблин.В понедельник вечером после соответствующей просьбы от глав ДНР и ЛНР Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, сирия, башар асад, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
23:00 21.02.2022 (обновлено: 01:12 22.02.2022)
 
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме

Депутат Госдумы Саблин: Сирия будет готова признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
"Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", — сказал Саблин.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
В понедельник вечером после соответствующей просьбы от глав ДНР и ЛНР Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:29
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСирияБашар АсадДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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