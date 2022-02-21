https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html

Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме

Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 22.02.2022

Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:00

2022-02-21T23:00

2022-02-22T01:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин."Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", — сказал Саблин.В понедельник вечером после соответствующей просьбы от глав ДНР и ЛНР Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, сирия, башар асад, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф