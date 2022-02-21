https://ria.ru/20220221/siriya-1774091116.html

МИД осудил удары Израиля по территории Сирии

МИД осудил удары Израиля по территории Сирии - РИА Новости, 21.02.2022

МИД осудил удары Израиля по территории Сирии

Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии: они могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:41

2022-02-21T15:41

2022-02-21T15:47

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии: они могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для того чтобы сирийское государство имело возможность более эффективно отражать террористическую угрозу, важно не только помогать наращивать потенциал соответствующих структур САР, но и прекратить то, что мы наблюдаем регулярно", - отметил он."Я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем, они не только нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, но и как я уже сказал, могут спровоцировать резкую эскалацию обстановки в масштабах всего региона" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

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Мадина Моргоева

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