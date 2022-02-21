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МИД осудил удары Израиля по территории Сирии
МИД осудил удары Израиля по территории Сирии - РИА Новости, 21.02.2022
МИД осудил удары Израиля по территории Сирии
Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии: они могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:41
2022-02-21T15:47
в мире
сирия
фейсал микдад
израиль
мид сирии
оон
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии: они могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для того чтобы сирийское государство имело возможность более эффективно отражать террористическую угрозу, важно не только помогать наращивать потенциал соответствующих структур САР, но и прекратить то, что мы наблюдаем регулярно", - отметил он."Я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем, они не только нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, но и как я уже сказал, могут спровоцировать резкую эскалацию обстановки в масштабах всего региона" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
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Мадина Моргоева
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в мире, сирия, фейсал микдад, израиль, мид сирии, оон
15:41 21.02.2022 (обновлено: 15:47 21.02.2022)
 
МИД осудил удары Израиля по территории Сирии

Глава МИД Лавров: Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии: они могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для того чтобы сирийское государство имело возможность более эффективно отражать террористическую угрозу, важно не только помогать наращивать потенциал соответствующих структур САР, но и прекратить то, что мы наблюдаем регулярно", - отметил он.
"Я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем, они не только нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, но и как я уже сказал, могут спровоцировать резкую эскалацию обстановки в масштабах всего региона" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:39Война в Сирии
В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреСирияФейсал МикдадИзраильМИД СирииООН
 
 
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