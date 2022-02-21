Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220221/siriya-1774025604.html
В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным
В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным - РИА Новости, 21.02.2022
В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным
Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:39
2022-02-21T11:48
война в сирии
сша
сирия
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Американское присутствие в Сирии, не только за Евфратом, но и на юге в районе Ат-Танфа нелегитимно. Оно не подкрепляется и не утверждалось в Совете безопасности (ООН), легитимное руководство в Дамаске не просило об этом. В данном случае вопрос очень важный в целом: какая стратегия у американцев в той же Сирии, что они хотят?" - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай"."Если наши американские партнеры говорят, что они там только для того, чтобы бороться с терроризмом, то у меня вопрос, сколько эта борьба будет продолжаться и где ее конкретные результаты?" - добавил он.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20220214/siriya-1772671609.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сирия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
11:39 21.02.2022 (обновлено: 11:48 21.02.2022)
 
В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным

Замглавы МИД Богданов: непонятно, каковы результаты борьбы США с терроризмом в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Американское присутствие в Сирии, не только за Евфратом, но и на юге в районе Ат-Танфа нелегитимно. Оно не подкрепляется и не утверждалось в Совете безопасности (ООН), легитимное руководство в Дамаске не просило об этом. В данном случае вопрос очень важный в целом: какая стратегия у американцев в той же Сирии, что они хотят?" - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".
"Если наши американские партнеры говорят, что они там только для того, чтобы бороться с терроризмом, то у меня вопрос, сколько эта борьба будет продолжаться и где ее конкретные результаты?" - добавил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:45
США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ* в Сирии, заявили в МИД
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Война в СирииСШАСирияВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала