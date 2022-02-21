https://ria.ru/20220221/siriya-1774025604.html

В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным

В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным - РИА Новости, 21.02.2022

В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным

Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:39

2022-02-21T11:39

2022-02-21T11:48

война в сирии

сша

сирия

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Американское присутствие в Сирии, не только за Евфратом, но и на юге в районе Ат-Танфа нелегитимно. Оно не подкрепляется и не утверждалось в Совете безопасности (ООН), легитимное руководство в Дамаске не просило об этом. В данном случае вопрос очень важный в целом: какая стратегия у американцев в той же Сирии, что они хотят?" - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай"."Если наши американские партнеры говорят, что они там только для того, чтобы бороться с терроризмом, то у меня вопрос, сколько эта борьба будет продолжаться и где ее конкретные результаты?" - добавил он.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220214/siriya-1772671609.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, сирия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов