МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России
МИД Швеции рекомендовал гражданам не ездить в российские регионы, граничащие с Украиной
Здание Министерства иностранных дел Швеции
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в российские регионы, которые граничат с Украиной.
"В связи с изменениями в ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел 21 февраля 2022 года приняло решение изменить рекомендации, применимые к России: Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскою области", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Киева. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев