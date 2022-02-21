https://ria.ru/20220221/shvetsiya-1774148512.html

МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России

МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России - РИА Новости, 21.02.2022

МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России

Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в российские регионы, которые граничат с Украиной. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:45

2022-02-21T18:45

2022-02-21T18:45

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в российские регионы, которые граничат с Украиной."В связи с изменениями в ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел 21 февраля 2022 года приняло решение изменить рекомендации, применимые к России: Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскою области", - говорится в заявлении.Ранее Sveriges Radio со ссылкой на МИД страны сообщило, что Швеция приняла решение отозвать на родину большую часть сотрудников посольства в Киеве и рассматривает возможность его закрытия.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Киева. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220221/nato-1774069623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, мид швеции, швеция, донбасс, ситуация в днр и лнр