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Швеция решила отозвать большую часть сотрудников посольства в Киеве

Швеция решила отозвать большую часть сотрудников посольства в Киеве - РИА Новости, 21.02.2022

Швеция решила отозвать большую часть сотрудников посольства в Киеве

Швеция приняла решение отозвать на родину большую часть сотрудников посольства в Киеве, рассматривает возможность его закрытия, сообщило Sveriges Radio со... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:04

2022-02-21T15:04

2022-02-21T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Швеция приняла решение отозвать на родину большую часть сотрудников посольства в Киеве, рассматривает возможность его закрытия, сообщило Sveriges Radio со ссылкой на МИД страны."Швеция решила вернуть домой большую часть сотрудников своего посольства из Киева из-за повышенного риска вторжения", - говорится в сообщении радио."Если случится худшее, мы должны рассмотреть возможность закрытия посольства, как это уже сделали некоторые другие страны", - приводит шведское радио слова главы МИД Анн Линде.Сообщается, что в посольстве Швеции в Киеве останутся сотрудники службы безопасности, а также люди, работающие с дипотчетностью и консульскими вопросами.Ранее министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину в связи с якобы возможной эскалацией ситуации на границе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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