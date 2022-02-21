13:32 21.02.2022 (обновлено: 13:50 21.02.2022)
В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела
Шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтеры после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтеры после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ на шахте имени Челюскинцев произошло обесточивание, под землей работают 100 горняков, удалось включить резервное питание, сообщило министерство угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в понедельник минэнерго сообщило об обесточивании вентиляционного ствола шахты имени Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, 266 горняков, находившихся под землей, выводят на поверхность.
Согласно заявлению министерства, по самому предприятию попаданий не было, разрушений не зафиксировано, но в результате боевых действий произошел перепад напряжения, который привел к остановке одного из двух вентиляторов главного проветривания. Отмечается что так как удалось запустить вентилятор по резервной линии, 100 шахтеров, которые находились под землей, продолжают работу.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева