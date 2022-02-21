https://ria.ru/20220221/shakhta-1774058633.html

В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела

В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена из-за обстрела

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ на шахте имени Челюскинцев произошло обесточивание, под землей работают 100 горняков, удалось включить резервное... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:32

2022-02-21T13:32

2022-02-21T13:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

денис пушилин

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ на шахте имени Челюскинцев произошло обесточивание, под землей работают 100 горняков, удалось включить резервное питание, сообщило министерство угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в понедельник минэнерго сообщило об обесточивании вентиляционного ствола шахты имени Скочинского в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков, 266 горняков, находившихся под землей, выводят на поверхность."В результате массированного обстрела Донецка вооруженными формированиями Украины на шахте имени Челюскинцев ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" также произошло обесточение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Согласно заявлению министерства, по самому предприятию попаданий не было, разрушений не зафиксировано, но в результате боевых действий произошел перепад напряжения, который привел к остановке одного из двух вентиляторов главного проветривания. Отмечается что так как удалось запустить вентилятор по резервной линии, 100 шахтеров, которые находились под землей, продолжают работу.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/dnr-1774060830.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), денис пушилин, владимир зеленский