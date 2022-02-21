https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774195712.html

ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:28

2022-02-21T23:28

2022-02-21T23:28

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию", - говорится в заявлении руководителей ЕС.

https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html

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Севастиан Котов

в мире, евросоюз, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр