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ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР
ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:28
2022-02-21T23:28
в мире
евросоюз
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию", - говорится в заявлении руководителей ЕС.
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донецкая народная республика
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Севастиан Котов
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в мире, евросоюз, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр
23:28 21.02.2022
 
ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

ЕС пообещал ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию", - говорится в заявлении руководителей ЕС.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:37
Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреЕвросоюзРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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