19:10 21.02.2022 (обновлено: 20:39 21.02.2022)
Евросоюз расширил список персональных санкций по Украине
ЕС внес в санкционный список пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму
Саммит ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список по Украине пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под санкции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
По мнению еврочиновников, они "действовали в интересах еще большей интеграции Республики Крым и Севастополя в Россию".
Таким образом, россиян обвинили в "активной поддержке действий и реализации политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В списке до последнего момента значились 185 физлиц и 48 организаций, санкции были расширены в октябре прошлого года, в них добавили восемь новых фигурантов в основном из представителей судебных органов Крыма и Севастополя.
В ЕС грозят России новыми "болезненными" санкциями на случай обострения ситуации вокруг Украины. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, у Брюсселя есть определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Он добавил, что речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых ограничениях.
В Москве отвергают все обвинения в нагнетании напряженности и планах "вторгнуться" в соседнее государство.
Подчеркивается, что подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военных сил вблизи российских границ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев