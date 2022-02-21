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Евросоюз расширил список персональных санкций по Украине
Евросоюз расширил список персональных санкций по Украине - РИА Новости, 21.02.2022
Евросоюз расширил список персональных санкций по Украине
Евросоюз включил в санкционный список по Украине пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:10
2022-02-21T20:39
в мире
республика крым
севастополь
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
алексей черняк
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список по Украине пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Под санкции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.По мнению еврочиновников, они "действовали в интересах еще большей интеграции Республики Крым и Севастополя в Россию".Таким образом, россиян обвинили в "активной поддержке действий и реализации политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Индивидуальные санкции Евросоюза против граждан России и Украины впервые ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают на полгода. Меры предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.В списке до последнего момента значились 185 физлиц и 48 организаций, санкции были расширены в октябре прошлого года, в них добавили восемь новых фигурантов в основном из представителей судебных органов Крыма и Севастополя.В ЕС грозят России новыми "болезненными" санкциями на случай обострения ситуации вокруг Украины. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, у Брюсселя есть определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Он добавил, что речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых ограничениях.В Москве отвергают все обвинения в нагнетании напряженности и планах "вторгнуться" в соседнее государство. Подчеркивается, что подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военных сил вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774082010.html
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774079743.html
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в мире, республика крым, севастополь, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, алексей черняк, госдума рф, украина
19:10 21.02.2022 (обновлено: 20:39 21.02.2022)
 
Евросоюз расширил список персональных санкций по Украине

ЕС внес в санкционный список пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список по Украине пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под санкции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
По мнению еврочиновников, они "действовали в интересах еще большей интеграции Республики Крым и Севастополя в Россию".
Таким образом, россиян обвинили в "активной поддержке действий и реализации политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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Индивидуальные санкции Евросоюза против граждан России и Украины впервые ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают на полгода. Меры предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
В списке до последнего момента значились 185 физлиц и 48 организаций, санкции были расширены в октябре прошлого года, в них добавили восемь новых фигурантов в основном из представителей судебных органов Крыма и Севастополя.
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В ЕС грозят России новыми "болезненными" санкциями на случай обострения ситуации вокруг Украины. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, у Брюсселя есть определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Он добавил, что речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых ограничениях.
В Москве отвергают все обвинения в нагнетании напряженности и планах "вторгнуться" в соседнее государство.
Подчеркивается, что подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военных сил вблизи российских границ.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРеспублика КрымСевастопольРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииАлексей ЧернякГосдума РФУкраина
 
 
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