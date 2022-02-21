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https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774096056.html
Эксперт: США будет непросто ввести болезненные меры против экономики России
Эксперт: США будет непросто ввести болезненные меры против экономики России - РИА Новости, 21.02.2022
Эксперт: США будет непросто ввести болезненные меры против экономики России
Почти восьмилетний опыт санкционного давления показывает, что США будет довольно проблематично ввести реально болезненные меры против российской экономики, так... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:03
2022-02-21T16:03
экономика
джо байден
сша
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти восьмилетний опыт санкционного давления показывает, что США будет довольно проблематично ввести реально болезненные меры против российской экономики, так как пострадает в этом случае не только Россия, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.В понедельник западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против России, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных банков РФ. Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает."Почти восьмилетний опыт санкционного давления со стороны западных стран показал, что ввести реально болезненные меры для экономики довольно проблематично, так как потери в этом случае понесет не только Россия. Например, все эти годы периодически озвучивались угрозы отключения России от международной межбанковской системы передачи финансовых данных SWIFT, но до реальной реализации этих санкций дело никогда не доходило. Аналогично обстоят дела и с угрозой запрета обработки долларовых транзакций крупных российских банков со стороны американской банковской системы", - прокомментировала Сафина.Если санкции все же будут введены, они могут, во-первых, увеличить издержки экспортных операций для компаний из России из-за необходимости изменения валюты платежа. Доллар по-прежнему является основной валютой платежа по внешнеторговым контрактам РФ. "Однако если в 2013 году поступления в долларах США занимали почти 80% экспортной выручки России, то по итогам 9 месяцев 2021 года его доля сократилась до 55%", - говорит Сафина.Второй проблемой в случае введения таких санкций она назвала преобладание доллара в структуре внешнего долга. Вместе с тем Россия уже много лет стабильно снижает величину внешнего долга: по состоянию на 1 октября 2021 года он сократился до 490,6 миллиарда долларов – на 33% в сравнении с началом 2014 года.Доля американской валюты во внешнем долге также стабильно снижается - до 42% на начало четвертого квартала 2021 года. В результате объем внешнего долга, номинированного в долларах, сократился с начала 2014 года на 53% - до 208,3 миллиарда долларов."Потенциальные проблемы могут возникнуть с погашением, выдачей валютных вкладов и проведением клиентских расчетов в валюте вследствие сложностей с поддержанием активной части валютного баланса банков. Тем не менее, финансовая система располагает достаточным уровнем валютной ликвидности и резервов, чтобы выполнить все потенциальные обязательства перед клиентами банков, которые окажутся под санкциями", - сказала также Сафина.Тем не менее, за последние годы Россия существенно продвинулась в вопросе снижения зависимости от зарубежных платежных систем и частичной дедолларизации как в международных резервах, так и во внешнеторговых расчетах, что снижает потенциальные негативные последствия для нашей страны, подчеркнула эксперт. Банк России за последние годы также расширил перечень инструментов для оказания точечной поддержки банкам, которые могут пострадать от санкций, добавила она.
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https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html
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сша
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экономика, джо байден, сша, россия, украина, санкции в отношении россии
16:03 21.02.2022
 
Эксперт: США будет непросто ввести болезненные меры против экономики России

Эксперт Сафина: США будет проблематично ввести болезненные меры против экономики России

© REUTERS / Tom BrennerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти восьмилетний опыт санкционного давления показывает, что США будет довольно проблематично ввести реально болезненные меры против российской экономики, так как пострадает в этом случае не только Россия, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.
В понедельник западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против России, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных банков РФ. Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.
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"Почти восьмилетний опыт санкционного давления со стороны западных стран показал, что ввести реально болезненные меры для экономики довольно проблематично, так как потери в этом случае понесет не только Россия. Например, все эти годы периодически озвучивались угрозы отключения России от международной межбанковской системы передачи финансовых данных SWIFT, но до реальной реализации этих санкций дело никогда не доходило. Аналогично обстоят дела и с угрозой запрета обработки долларовых транзакций крупных российских банков со стороны американской банковской системы", - прокомментировала Сафина.
Если санкции все же будут введены, они могут, во-первых, увеличить издержки экспортных операций для компаний из России из-за необходимости изменения валюты платежа. Доллар по-прежнему является основной валютой платежа по внешнеторговым контрактам РФ. "Однако если в 2013 году поступления в долларах США занимали почти 80% экспортной выручки России, то по итогам 9 месяцев 2021 года его доля сократилась до 55%", - говорит Сафина.
Второй проблемой в случае введения таких санкций она назвала преобладание доллара в структуре внешнего долга. Вместе с тем Россия уже много лет стабильно снижает величину внешнего долга: по состоянию на 1 октября 2021 года он сократился до 490,6 миллиарда долларов – на 33% в сравнении с началом 2014 года.
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18 февраля, 10:15
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Доля американской валюты во внешнем долге также стабильно снижается - до 42% на начало четвертого квартала 2021 года. В результате объем внешнего долга, номинированного в долларах, сократился с начала 2014 года на 53% - до 208,3 миллиарда долларов.
"Потенциальные проблемы могут возникнуть с погашением, выдачей валютных вкладов и проведением клиентских расчетов в валюте вследствие сложностей с поддержанием активной части валютного баланса банков. Тем не менее, финансовая система располагает достаточным уровнем валютной ликвидности и резервов, чтобы выполнить все потенциальные обязательства перед клиентами банков, которые окажутся под санкциями", - сказала также Сафина.
Тем не менее, за последние годы Россия существенно продвинулась в вопросе снижения зависимости от зарубежных платежных систем и частичной дедолларизации как в международных резервах, так и во внешнеторговых расчетах, что снижает потенциальные негативные последствия для нашей страны, подчеркнула эксперт. Банк России за последние годы также расширил перечень инструментов для оказания точечной поддержки банкам, которые могут пострадать от санкций, добавила она.
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16 февраля, 10:02
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ЭкономикаДжо БайденСШАРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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