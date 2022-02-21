https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774079556.html

Главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых россиян, сообщили СМИ

Главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

Главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых россиян, сообщили СМИ

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против пяти россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:50

2022-02-21T14:50

2022-02-21T16:13

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против пяти россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС."Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году", — отмечает агентство.В сообщении указывается, что эти меры не связаны с нынешней эскалацией ситуации на Украине.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В октябре украинские власти ввели персональные санкции против 237 человек за организацию голосования "в Крыму и в Донбассе", хотя в ДНР и ЛНР не было избирательных участков. В российском парламенте назвали этот шаг бессмысленным.Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Подавляющее большинство жителей региона поддержало идею вхождения в состав России, при этом киевские власти считают полуостров своей временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно утверждали, что воссоединение прошло в полном соответствии с международным правом. Как заявил Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211102/sanktsii-1757407785.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии