Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774043007.html
США не хотят заранее водить санкции против России. И вот почему
В США объяснили, почему не стоит заранее вводить санкции против России - РИА Новости, 21.02.2022
США не хотят заранее водить санкции против России. И вот почему
В США надеются, что отказ вводить санкции против России в качестве превентивной меры сможет повилять на планы президента России Владимира Путина. Об этом в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:41
2022-02-21T12:41
в мире
украина
сша
пентагон
джон кирби
россия
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4afd6819b2d3c45cb6b09001eb586ce6.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В США надеются, что отказ вводить санкции против России в качестве превентивной меры сможет повилять на планы президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.США регулярно угрожают России жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Белого дома подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773888733.html
украина
сша
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9c6afe52520f49c7f2caa29d29250d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, пентагон, джон кирби, россия, владимир путин, донбасс, днр, лнр
12:41 21.02.2022
 
В США объяснили, почему не стоит заранее вводить санкции против России

Пентагон надеется, что отказ от превентивных санкций повлияет на планы России по Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В США надеются, что отказ вводить санкции против России в качестве превентивной меры сможет повилять на планы президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Если вы наказываете кого-то за то, что он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это", — пояснил чиновник.
США регулярно угрожают России жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Белого дома подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 11:49
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаСШАПентагонДжон КирбиРоссияВладимир ПутинДонбассДНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала