https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774043007.html

США не хотят заранее водить санкции против России. И вот почему

В США объяснили, почему не стоит заранее вводить санкции против России - РИА Новости, 21.02.2022

США не хотят заранее водить санкции против России. И вот почему

В США надеются, что отказ вводить санкции против России в качестве превентивной меры сможет повилять на планы президента России Владимира Путина. Об этом в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:41

2022-02-21T12:41

2022-02-21T12:41

в мире

украина

сша

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В США надеются, что отказ вводить санкции против России в качестве превентивной меры сможет повилять на планы президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.США регулярно угрожают России жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Белого дома подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773888733.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, пентагон, джон кирби, россия, владимир путин, донбасс, днр, лнр