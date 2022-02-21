https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774041073.html

ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ

ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ

Евросоюз может "в течение дней" принять решение по поводу санкций против России, поскольку все нужные юридические документы уже готовы. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:33

2022-02-21T12:33

2022-02-21T12:44

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нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Евросоюз может "в течение дней" принять решение по поводу санкций против России, поскольку все нужные юридические документы уже готовы."ЕС может довольно быстро, в течение дней, принять решение по поводу предложенного пакета санкций, поскольку все юридические документы готовы и могут быть одобрены главами МИД стран ЕС", - говорится в сообщении новостного портала Euractiv.ЕС готовит пакет санкций против РФ в координации с США, Британией, Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, отмечает портал.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, сергей лавров, владимир путин, франция, россия, чехия, нато, санкции в отношении россии