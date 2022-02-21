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ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ
ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022
ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ
Евросоюз может "в течение дней" принять решение по поводу санкций против России, поскольку все нужные юридические документы уже готовы. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:33
2022-02-21T12:44
в мире
сша
сергей лавров
владимир путин
франция
россия
чехия
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Евросоюз может "в течение дней" принять решение по поводу санкций против России, поскольку все нужные юридические документы уже готовы."ЕС может довольно быстро, в течение дней, принять решение по поводу предложенного пакета санкций, поскольку все юридические документы готовы и могут быть одобрены главами МИД стран ЕС", - говорится в сообщении новостного портала Euractiv.ЕС готовит пакет санкций против РФ в координации с США, Британией, Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, отмечает портал.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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сша
франция
россия
чехия
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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в мире, сша, сергей лавров, владимир путин, франция, россия, чехия, нато, санкции в отношении россии
12:33 21.02.2022 (обновлено: 12:44 21.02.2022)
 
ЕС готовит новый пакет санкций против России в координации с США, пишут СМИ

Euractiv: ЕС готовит пакет санкций против России в координации с США, Британией и Канадой

© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза
Флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг с символикой Евросоюза
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Евросоюз может "в течение дней" принять решение по поводу санкций против России, поскольку все нужные юридические документы уже готовы.
"ЕС может довольно быстро, в течение дней, принять решение по поводу предложенного пакета санкций, поскольку все юридические документы готовы и могут быть одобрены главами МИД стран ЕС", - говорится в сообщении новостного портала Euractiv.
ЕС готовит пакет санкций против РФ в координации с США, Британией, Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией, отмечает портал.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
17 февраля, 16:25Инфографика
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреСШАСергей ЛавровВладимир ПутинФранцияРоссияЧехияНАТОСанкции в отношении России
 
 
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