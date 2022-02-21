https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774025717.html
Песков отреагировал на сообщения о новых возможных санкциях против России
Песков отреагировал на сообщения о новых возможных санкциях против России - РИА Новости, 21.02.2022
Песков отреагировал на сообщения о новых возможных санкциях против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подготовке США нового списка санкций, включающего запрет на транзакции крупных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:40
2022-02-21T11:40
2022-02-21T11:48
россия
в мире
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подготовке США нового списка санкций, включающего запрет на транзакции крупных банков России, по словам Пескова, непринятые документы комментировать сложно."Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774019442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, дмитрий песков, вашингтон (город), сша
11:40 21.02.2022 (обновлено: 11:48 21.02.2022)
Песков отреагировал на сообщения о новых возможных санкциях против России
Пресс-секретарь Песков: в США идет постоянная подготовка к санкциям против России