https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774019442.html

Глава МИД Австрии выступил против превентивных антироссийских санкций

Глава МИД Австрии выступил против превентивных антироссийских санкций - РИА Новости, 21.02.2022

Глава МИД Австрии выступил против превентивных антироссийских санкций

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что выступает против введения санкций против РФ "заранее". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:16

2022-02-21T11:16

2022-02-21T11:24

санкции в отношении россии

австрия

александер шалленберг

евросоюз

нато

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что выступает против введения санкций против РФ "заранее".Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил проект пакета антироссийских санкций. Однако высокопоставленный европейский представитель пояснил, что процедура формального обсуждения этих санкций может начаться только в случае предполагаемой "военной агрессии" России против Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Россия также неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Санкции - это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее. Мы в ЕС всегда говорили, что будем реагировать соразмерностью на акт агрессии, и должны этому следовать. Я считаю правильным подход не оглашать заранее детально, как будет выглядеть этот санкционный пакет", - сказал Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюсселе.Он указал на то, что вокруг происходящего в Донбассе развернута дезинформационная кампания."На контактной линии зафиксирован крупнейший рост нарушений с 2015 года, но, к сожалению, это было и в прошедшие годы - это еще не военная агрессия России", - заявил австрийский министр.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/sanktsii-1774019029.html

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773921352.html

австрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, австрия, александер шалленберг, евросоюз, нато, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр