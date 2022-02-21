https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774017571.html

Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию

Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию - РИА Новости, 21.02.2022

Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:11

2022-02-21T11:11

2022-02-21T11:31

украина

в мире

мид украины

дмитрий кулеба

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России."Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас. Мы ждем решений, министры могут принять разнообразные решения для того, чтобы послать четкий сигнал России, что эскалация с ее стороны неприемлема, и Украину не оставят одну", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе Совета глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Украина также рассчитывает на поддержку Евросоюза в оборонной сфере, в кибербезопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, мид украины, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии