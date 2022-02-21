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https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774017571.html
Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию
Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию - РИА Новости, 21.02.2022
Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:11
2022-02-21T11:31
украина
в мире
мид украины
дмитрий кулеба
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России."Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас. Мы ждем решений, министры могут принять разнообразные решения для того, чтобы послать четкий сигнал России, что эскалация с ее стороны неприемлема, и Украину не оставят одну", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе Совета глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Украина также рассчитывает на поддержку Евросоюза в оборонной сфере, в кибербезопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html
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украина, в мире, мид украины, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии
11:11 21.02.2022 (обновлено: 11:31 21.02.2022)
 
Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию

Глава МИД Украины Кулеба предложит министрам стран ЕС принять новые санкции против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России.
"Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас. Мы ждем решений, министры могут принять разнообразные решения для того, чтобы послать четкий сигнал России, что эскалация с ее стороны неприемлема, и Украину не оставят одну", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе Совета глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Украина также рассчитывает на поддержку Евросоюза в оборонной сфере, в кибербезопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 21:27
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины
Опубликовано: Кирилл Волков
 
УкраинаВ миреМИД УкраиныДмитрий КулебаСанкции в отношении России
 
 
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