11:11 21.02.2022 (обновлено: 11:31 21.02.2022)
Кулеба предложит министрам стран ЕС наложить новые санкции на Россию
Глава МИД Украины Кулеба предложит министрам стран ЕС принять новые санкции против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что предложит министрам ЕС приступить к принятию некоторых санкций против России.
"Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас. Мы ждем решений, министры могут принять разнообразные решения для того, чтобы послать четкий сигнал России, что эскалация с ее стороны неприемлема, и Украину не оставят одну", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе Совета глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Украина также рассчитывает на поддержку Евросоюза в оборонной сфере, в кибербезопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Опубликовано: Кирилл Волков