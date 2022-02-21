В Германии приготовились к тяжелейшему удару по своей экономике из-за России

10:29 21.02.2022 (обновлено: 14:28 21.02.2022)
В Германии предрекли удар по своей экономике из-за санкций против России
Вице-канцлер Хабек предрек удар по экономике Германии из-за санкций против России
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против России в случае вторжения на Украину, нанесут серьезный ущерб экономике Германии, признался вице-канцлер страны Роберт Хабек в беседе с Handelsblatt.
"Если Россия продолжит эскалацию конфликта, Европейский союз ответит жесткими экономическими санкциями по согласованию со своими партнерами. Но санкции также сильно ударят по нашей собственной экономике", — заявил он в интервью.
По словам Хабека, немецкие компании осведомлены о возможных рисках.
В последние несколько дней обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточив на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливая ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Есть жертвы среди мирного населения.
На этом фоне власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу урегулрирования взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Максим Зубков