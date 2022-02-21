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https://ria.ru/20220221/sanktsii-1773986933.html
США подготовили санкции против российских банков, сообщил Reuters
США подготовили санкции против российских банков, сообщил Reuters - РИА Новости, 21.02.2022
США подготовили санкции против российских банков, сообщил Reuters
Администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций, пишет РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:00
2022-02-21T09:03
в мире
сша
дмитрий песков
россия
чехия
франция
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.Речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон введет в силу только в случае "вторжения" России на Украину.Как пишут западные СМИ, эти санкции нацелены на то, чтобы нанести российской экономике ущерб за счет разрыва межбанковских корреспондентских отношений, составляющих основу глобальных денежных потоков.Помимо этого, по словам собеседников Reuters, США намерены включить в черный список (SDN-лист) еще несколько российских физических лиц и компаний. Им запретят торговлю с американцами, а их активы в Соединенных Штатах заморозят.США постоянно грозят России все новыми и более жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения.В МИД и Кремле не раз отмечали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ.В последние дни заявления о неминуемом "вторжении" России на Украину звучат все громче, при этом Запад предпочитает не замечать роль Киева в серьезном обострении ситуации в Донбассе. С конца прошлой недели украинские силовики постоянно обстреливают территорию ЛНР и ДНР, погибли уже несколько мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республиках начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20220221/es-1773984616.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
сша
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, санкции в отношении россии
07:00 21.02.2022 (обновлено: 09:03 21.02.2022)
 
США подготовили санкции против российских банков, сообщил Reuters

Reuters сообщил о подготовке в США санкций, ограничивающих транзакции российских банков

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон введет в силу только в случае "вторжения" России на Украину.
Как пишут западные СМИ, эти санкции нацелены на то, чтобы нанести российской экономике ущерб за счет разрыва межбанковских корреспондентских отношений, составляющих основу глобальных денежных потоков.
Помимо этого, по словам собеседников Reuters, США намерены включить в черный список (SDN-лист) еще несколько российских физических лиц и компаний. Им запретят торговлю с американцами, а их активы в Соединенных Штатах заморозят.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
05:21
В ЕС пригрозили ударить по "самому слабому месту" России
США постоянно грозят России все новыми и более жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения.
В МИД и Кремле не раз отмечали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ.
В последние дни заявления о неминуемом "вторжении" России на Украину звучат все громче, при этом Запад предпочитает не замечать роль Киева в серьезном обострении ситуации в Донбассе. С конца прошлой недели украинские силовики постоянно обстреливают территорию ЛНР и ДНР, погибли уже несколько мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республиках начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссияЧехияФранцияНАТОСанкции в отношении России
 
 
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