07:00 21.02.2022 (обновлено: 09:03 21.02.2022)
США подготовили санкции против российских банков, сообщил Reuters
Reuters сообщил о подготовке в США санкций, ограничивающих транзакции российских банков
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон введет в силу только в случае "вторжения" России на Украину.
Как пишут западные СМИ, эти санкции нацелены на то, чтобы нанести российской экономике ущерб за счет разрыва межбанковских корреспондентских отношений, составляющих основу глобальных денежных потоков.
Помимо этого, по словам собеседников Reuters, США намерены включить в черный список (SDN-лист) еще несколько российских физических лиц и компаний. Им запретят торговлю с американцами, а их активы в Соединенных Штатах заморозят.
США постоянно грозят России все новыми и более жесткими санкциями. В частности, речь идет о блокировке "Северного потока — 2", о мерах против добывающей индустрии, финансовых институтов, госдолга, об отключении от системы SWIFT, ограничениях против российского лидера и его близкого окружения.
В МИД и Кремле не раз отмечали, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ.
В последние дни заявления о неминуемом "вторжении" России на Украину звучат все громче, при этом Запад предпочитает не замечать роль Киева в серьезном обострении ситуации в Донбассе. С конца прошлой недели украинские силовики постоянно обстреливают территорию ЛНР и ДНР, погибли уже несколько мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республиках начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
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Опубликовано: Никита Стома