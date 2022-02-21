Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/samoizolyatsiya-1774163035.html
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:44
2022-02-21T19:57
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
англия
великобритания
борис джонсон
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726248_0:76:3378:1976_1920x0_80_0_0_d7499ecc2b191f33e9781a4032e1fe3c.jpg
ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19."Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизни в Англии. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на COVID-19", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.Англия в конце января отменила обязательное требование к заведениям использовать COVID-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы.
https://ria.ru/20220220/koroleva-1773913465.html
англия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726248_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef81fbdb751a790ce739b3ecc191e5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, в мире, англия, великобритания, борис джонсон, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
19:44 21.02.2022 (обновлено: 19:57 21.02.2022)
 
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19

В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 с 24 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19.
"Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизни в Англии. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на COVID-19", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.
Англия в конце января отменила обязательное требование к заведениям использовать COVID-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 14:51
Королева Британии заразилась коронавирусом
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреАнглияВеликобританияБорис ДжонсонОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала