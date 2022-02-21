https://ria.ru/20220221/samoizolyatsiya-1774163035.html

В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19

В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022

В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:44

2022-02-21T19:44

2022-02-21T19:57

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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19."Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизни в Англии. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на COVID-19", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.Англия в конце января отменила обязательное требование к заведениям использовать COVID-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы.

https://ria.ru/20220220/koroleva-1773913465.html

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Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, в мире, англия, великобритания, борис джонсон, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы