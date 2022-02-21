https://ria.ru/20220221/samoizolyatsiya-1774163035.html
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:44
2022-02-21T19:44
2022-02-21T19:57
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
англия
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борис джонсон
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия с 24 февраля отменяет обязательное требование соблюдать самоизоляцию при COVID-19."Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизни в Англии. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на COVID-19", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.Англия в конце января отменила обязательное требование к заведениям использовать COVID-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы.
https://ria.ru/20220220/koroleva-1773913465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире, англия, великобритания, борис джонсон, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
19:44 21.02.2022 (обновлено: 19:57 21.02.2022)
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19
В Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 с 24 февраля