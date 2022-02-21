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Салливан назвал условие новой встречи Путина и Байдена

Салливан назвал условие новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022

Салливан назвал условие новой встречи Путина и Байдена

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина возможна при условии, что Россия не "вторгнется" на Украину, но все признаки указывают на готовящееся "масштабное... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:23

2022-02-21T16:23

2022-02-21T16:46

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Встреча Джо Байдена и Владимира Путина возможна при условии, что Россия не "вторгнется" на Украину, но все признаки указывают на готовящееся "масштабное нападение", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Когда президент (Франции Эммануэль) Макрон спросил вчера президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не вторгнется, конечно, президент Байден ответил: "Да". Но все, что мы видим на местности прямо сейчас с точки зрения размещения российских сил, указывает на то, что они готовятся к масштабной атаке на Украину", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC. По его словам, вторжение возможно "в предстоящие часы или дни".Он подчеркнул, что США "не закрывают дверь для дипломатии" и готовы "пройти дополнительную милю" для попытки мирным путем разрешить конфликт. "Но мы также готовы вместе с нашими союзниками и партнерами решительно ответить, если Россия атакует", - сказал Салливан.Ссылаясь на данные разведки, он обвинил Россию в планировании в дополнение к "конвенциональной войне двух армий" кампании против украинского народа - чтобы их "подавить, сокрушить и навредить им". "Именно это мы в подробностях изложили ООН, потому что считаем, что мир должен мобилизоваться для предотвращения такого рода российской агрессии, если танки покатятся через границу", - сказал Салливан.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773911372.html

https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773426915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, джейк салливан