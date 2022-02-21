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Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже

Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже - РИА Новости, 21.02.2022

Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже

Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:04

2022-02-21T04:04

2022-02-21T09:13

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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец.Там отмечается, что встреча может пройти, только "если Россия не вторгнется на Украину".Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля, добавили в Елисейском дворце.Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию из Парижа."Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — сказала она.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения. С конца прошлой недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, погибли несколько местных жителей.В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, игорь конашенков, сергей лавров, москва, нато, париж