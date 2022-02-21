04:04 21.02.2022 (обновлено: 09:13 21.02.2022)
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже
Елисейский дворец сообщил о принятии Путиным и Байденом предложения Макрона о саммите
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец.
"Он (Макрон. — Прим. ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", — говорится в публикации.
Там отмечается, что встреча может пройти, только "если Россия не вторгнется на Украину".
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля, добавили в Елисейском дворце.
Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию из Парижа.
"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — сказала она.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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Опубликовано: Никита Стома