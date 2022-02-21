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Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже - РИА Новости, 21.02.2022
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже
Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:04
2022-02-21T09:13
в мире
сша
россия
европа
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джо байден
энтони блинкен
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец.Там отмечается, что встреча может пройти, только "если Россия не вторгнется на Украину".Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля, добавили в Елисейском дворце.Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию из Парижа."Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — сказала она.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения. С конца прошлой недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, погибли несколько местных жителей.В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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в мире, сша, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, игорь конашенков, сергей лавров, москва, нато, париж
04:04 21.02.2022 (обновлено: 09:13 21.02.2022)
 
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже

Елисейский дворец сообщил о принятии Путиным и Байденом предложения Макрона о саммите

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит, заявил Елисейский дворец.

"Он (Макрон. — Прим. ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", — говорится в публикации.

Там отмечается, что встреча может пройти, только "если Россия не вторгнется на Украину".
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля, добавили в Елисейском дворце.
Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию из Парижа.
"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — сказала она.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения. С конца прошлой недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, погибли несколько местных жителей.
В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАРоссияЕвропаЭммануэль МакронВладимир ПутинДжо БайденЭнтони БлинкенИгорь КонашенковСергей ЛавровМоскваНАТОПариж
 
 
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