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Салливан: США не могут предсказать точной даты "вторжения" на Украину
Салливан: США не могут предсказать точной даты "вторжения" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022
Салливан: США не могут предсказать точной даты "вторжения" на Украину
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может предсказать ни точного времени, ни даты "вторжения" РФ на Украину. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:28
2022-02-21T16:32
в мире
сша
джейк салливан
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может предсказать ни точного времени, ни даты "вторжения" РФ на Украину."Мы не можем спрогнозировать конкретное время или дату, но, похоже на то, что русские осуществляют (план)", - отметил Салливан в интервью телеканалу ABC.По словам Салливана, США зафиксировали за последние сутки "дальнейшее продвижение сил РФ к границам (Украины)"."Все указывает на то, что... русские продолжают реализовывать план крупного военного вторжения на Украину", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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Ольга Филиппова
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в мире, сша, джейк салливан, ситуация в днр и лнр, украина, россия
16:28 21.02.2022 (обновлено: 16:32 21.02.2022)
 
Салливан: США не могут предсказать точной даты "вторжения" на Украину

Советник Салливан: США не могут предсказать точной даты "вторжения" России на Украину

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может предсказать ни точного времени, ни даты "вторжения" РФ на Украину.
"Мы не можем спрогнозировать конкретное время или дату, но, похоже на то, что русские осуществляют (план)", - отметил Салливан в интервью телеканалу ABC.
По словам Салливана, США зафиксировали за последние сутки "дальнейшее продвижение сил РФ к границам (Украины)".
"Все указывает на то, что... русские продолжают реализовывать план крупного военного вторжения на Украину", - сказал он.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСШАДжейк СалливанСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссия
 
 
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