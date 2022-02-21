https://ria.ru/20220221/saakashvili-1774080491.html

Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Саакашвили объявил бессрочную голодовку - РИА Новости, 21.02.2022

Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил во время выступления в понедельник в суде, где проходит рассмотрение очередного дела против него,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:53

2022-02-21T14:53

2022-02-21T15:49

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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил во время выступления в понедельник в суде, где проходит рассмотрение очередного дела против него, что снова объявляет бессрочную голодовку, как ответную реакцию на действия властей.Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил ее 20 ноября. После голодовки политик проходил лечение в горийском военном госпитале."Сообщаю для тех, кто говорит, что Украина не требует перевода Саакашвили... Украинский МИД от имени руководства потребовал мой перевод с целью лечения на Украине", - заявил Саакашвили.Бывший президент также потребовал допустить к нему иностранных врачей - голландских и американских. "Также допустить членов совета созданного минздравом Украины по поручению президента Зеленского. В это непростое для Украины время президент Зеленский нашел время поставить задачу создания этого совета. Совет создан, хотя ни один из них не имеет ко мне доступа", - добавил Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771840568.html

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Кирилл Волков

в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии