https://ria.ru/20220221/rubl-1773989327.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 21.02.2022
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля в начале утренних торгов перешел к укреплению и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:51
2022-02-21T07:51
2022-02-21T07:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов перешел к укреплению и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 7.23 мск снижался на 22 копейки, до 87,33 рубля, при этом в самом начале торговой сессии он подскочил почти до 88,28 рубля.Курс доллара в то же время снижался на 41 копейку, до 76,89 рубля, а в первые минуты торгов подскакивал почти до 77,7 рубля.Рост наметился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.52 мск повышается на 1,22 процента, до 3434,82 пункта.Нефть марки Brent дешевеет на 0,45 процента, до 90,98 доллара за баррель.
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экономика, рубль, евро, москва, россия
07:51 21.02.2022 (обновлено: 07:58 21.02.2022)
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов перешел к укреплению и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 7.23 мск снижался на 22 копейки, до 87,33 рубля
, при этом в самом начале торговой сессии он подскочил почти до 88,28 рубля.
Курс доллара в то же время снижался на 41 копейку, до 76,89 рубля, а в первые минуты торгов подскакивал почти до 77,7 рубля.
Рост наметился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.52 мск повышается на 1,22 процента, до 3434,82 пункта.
Нефть марки Brent дешевеет на 0,45 процента, до 90,98 доллара за баррель.
Опубликовано: Никита Стома