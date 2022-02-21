https://ria.ru/20220221/rubl-1773848281.html
Финансист оценил, может ли рубль вырасти в ближайшее время
Финансист оценил, может ли рубль вырасти в ближайшее время - РИА Новости, 21.02.2022
Финансист оценил, может ли рубль вырасти в ближайшее время
Серьезного роста курса рубля весной ждать не приходится из-за сохранения геополитической напряженности, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T01:15
2022-02-21T01:15
2022-02-21T06:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сергей суверов
рубль
доллар
нефть
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Серьезного роста курса рубля весной ждать не приходится из-за сохранения геополитической напряженности, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Повышение цен на нефть, которые могут достигнуть ста долларов за баррель, а также высокие процентные ставки, по сути, должны способствовать укреплению рубля в район 60-65 рублей за доллар, отметил собеседник агентства.По словам Суверова, этого не происходит в первую очередь из-за сохранения напряжения в отношениях России и Запада.Улучшение ситуации и рост рубля вслед за нефтью и ставками сейчас можно ждать только при уменьшении геополитического дисконта, подчеркнул эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей суверов, рубль, доллар, нефть
01:15 21.02.2022 (обновлено: 06:36 21.02.2022)
Финансист оценил, может ли рубль вырасти в ближайшее время
Финансист Суверов: рубль вырастет на дорожающей нефти при снижении геополитических рисков