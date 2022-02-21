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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:16
2022-02-21T20:26
телеканал rt
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
медиавойны
германия
россия
в мире
мид германии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT, сообщили в понедельник в МИД РФ."Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т.ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", - говорится в сообщении.
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Владимир Лаврентьев
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телеканал rt, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, германия, россия, в мире, мид германии, анналена бербок
20:16 21.02.2022 (обновлено: 20:26 21.02.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT

Лавров и глава МИД Германии Бербок обсудили дискриминационные действия против RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT, сообщили в понедельник в МИД РФ.
"Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т.ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", - говорится в сообщении.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 18:46
Шольц прокомментировал ситуацию вокруг запрета на вещание RT DE в Германии
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
МедиавойныТелеканал RTМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГерманияРоссияВ миреМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
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