https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html

Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT

Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:16

2022-02-21T20:16

2022-02-21T20:26

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT, сообщили в понедельник в МИД РФ."Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т.ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220215/rt-1772981241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

телеканал rt, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, германия, россия, в мире, мид германии, анналена бербок