https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:16
2022-02-21T20:16
2022-02-21T20:26
телеканал rt
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT, сообщили в понедельник в МИД РФ."Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т.ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, германия, россия, в мире, мид германии, анналена бербок
20:16 21.02.2022 (обновлено: 20:26 21.02.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Германии дискриминационные действия против RT
Лавров и глава МИД Германии Бербок обсудили дискриминационные действия против RT