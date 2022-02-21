https://ria.ru/20220221/rpts-1774098977.html

В РПЦ предложили узаконить понятие "трудная жизненная ситуация"

В РПЦ предложили узаконить понятие "трудная жизненная ситуация" - РИА Новости, 21.02.2022

В РПЦ предложили узаконить понятие "трудная жизненная ситуация"

Понятие "трудная жизненная ситуация" необходимо закрепить в законодательстве, отнеся к нему, в том числе, склонение к аборту и угрозу разлучения с детьми,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Понятие "трудная жизненная ситуация" необходимо закрепить в законодательстве, отнеся к нему, в том числе, склонение к аборту и угрозу разлучения с детьми, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов."Предлагается законом закрепить понятие трудной жизненной ситуации, особенно указав на то, что таковой является склонение к аборту, в том числе угроза разлучения родителей с ребенком при отсутствии вины родителя, и так далее. Это будет более широкий термин, чем слово "насилие", и позволит охватить максимальное количество пострадавших", - сказал он, выступая на круглом столе "Создание всероссийской системы кризисных центров помощи беременным женщинам и женщинам с детьми" в Общественной палате РФ.Ранее он также отметил, что считает необходимым признание "пропаганды" абортов насилием над психикой женщин, а также высказал мнение, что отец ребенка должен подписывать согласие на проведение аборта.В мае 2021 года Лукьянов предложил властям создать в Госдуме комитет по биоэтике для продуктивного решения проблем, связанных, в частности, с ЭКО, суррогатным материнством, эвтаназией, абортами. Кроме того, Синодальный отдел по благотворительности выпустил пособие "Начало жизни и внутриутробное развитие человека: от биологии к биоэтике", в котором рассматриваются сложные вопросы биоэтики, связанные с новейшими биомедицинскими технологиями, ЭКО, генетической диагностикой плода и клонированием.

https://ria.ru/20220217/kritika-1773392743.html

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Никита Бизин

россия, госдума рф, религия