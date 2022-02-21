05:28 21.02.2022 (обновлено: 05:38 21.02.2022)
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили, что украинские силовики ночью вновь нарушили режим прекращения огня
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
По его данным, обстрел произошел в 4.35 — со стороны Станицы Луганской шел огонь по садоводческому кооперативу "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". В результате стрельбы из стрелкового оружия, по предварительной информации, был поврежден или разрушен жилой дом.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Никита Стома