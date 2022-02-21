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В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T05:28

2022-02-21T05:28

2022-02-21T05:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

владимир зеленский

денис пушилин

ростовская область

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).По его данным, обстрел произошел в 4.35 — со стороны Станицы Луганской шел огонь по садоводческому кооперативу "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". В результате стрельбы из стрелкового оружия, по предварительной информации, был поврежден или разрушен жилой дом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, нато