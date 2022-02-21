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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/rezhim-1773985006.html
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:28
2022-02-21T05:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
владимир зеленский
денис пушилин
ростовская область
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).По его данным, обстрел произошел в 4.35 — со стороны Станицы Луганской шел огонь по садоводческому кооперативу "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". В результате стрельбы из стрелкового оружия, по предварительной информации, был поврежден или разрушен жилой дом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/pogibshie-1773983016.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
ростовская область
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Никита Стома
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, нато
05:28 21.02.2022 (обновлено: 05:38 21.02.2022)
 
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили, что украинские силовики ночью вновь нарушили режим прекращения огня

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики вновь нарушили режим прекращение огня и обстреляли ночью населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
По его данным, обстрел произошел в 4.35 — со стороны Станицы Луганской шел огонь по садоводческому кооперативу "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь". В результате стрельбы из стрелкового оружия, по предварительной информации, был поврежден или разрушен жилой дом.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
04:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРостовская областьКиевРоссияНАТО
 
 
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