Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным
Премьер Японии Кисида: разговор с Путиным был важен для разрешения ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля, в ходе беседы российский лидер проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности, а также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта.
"Что касается Украины, то это проблема, затрагивающая не только европейский, но и правопорядок в Азии и всем мировом сообществе в целом. Мы внимательно и с беспокойством следим за ситуацией. Сейчас все страны прилагают усилия для ослабления напряженности", — сказал Кисида, выступая в парламенте.
"Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво. Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл", — отметил Кисида.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Опубликовано: Никита Стома