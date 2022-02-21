Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/razgovor-1773987323.html
Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным
Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022
Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным
Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:07
2022-02-21T07:07
дмитрий песков
россия
токио
киев
нато
фумио кисида
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля, в ходе беседы российский лидер проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности, а также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта.По его словам, Токио продолжает работать со всеми заинтересованными странами, начиная с России и Украины."Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво. Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл", — отметил Кисида.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
россия
токио
киев
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fc89461e9cd27f4276da2317977d4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, токио, киев, нато, фумио кисида, владимир путин, в мире, япония
07:07 21.02.2022
 
Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным

Премьер Японии Кисида: разговор с Путиным был важен для разрешения ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля, в ходе беседы российский лидер проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности, а также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта.

"Что касается Украины, то это проблема, затрагивающая не только европейский, но и правопорядок в Азии и всем мировом сообществе в целом. Мы внимательно и с беспокойством следим за ситуацией. Сейчас все страны прилагают усилия для ослабления напряженности", — сказал Кисида, выступая в парламенте.

По его словам, Токио продолжает работать со всеми заинтересованными странами, начиная с России и Украины.
"Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво. Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл", — отметил Кисида.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Никита Стома
 
Дмитрий ПесковРоссияТокиоКиевНАТОФумио КисидаВладимир ПутинВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала