https://ria.ru/20220221/razgovor-1773987323.html

Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным

Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022

Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным

Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T07:07

2022-02-21T07:07

2022-02-21T07:07

дмитрий песков

россия

токио

киев

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фумио кисида

владимир путин

в мире

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ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля, в ходе беседы российский лидер проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности, а также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта.По его словам, Токио продолжает работать со всеми заинтересованными странами, начиная с России и Украины."Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво. Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл", — отметил Кисида.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, россия, токио, киев, нато, фумио кисида, владимир путин, в мире, япония