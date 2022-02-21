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Почему Макрон позвонил Путину второй раз за день
СМИ сообщило, что Макрон провел два телефонных разговора с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022
Почему Макрон позвонил Путину второй раз за день
Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:14
2022-02-21T03:52
в мире
россия
франция
украина
париж
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.При этом отмечается, что разговор длился "один час".Днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце.
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в мире, россия, франция, украина, париж, эммануэль макрон, владимир путин
02:14 21.02.2022 (обновлено: 03:52 21.02.2022)
 
СМИ сообщило, что Макрон провел два телефонных разговора с Путиным

BFMTV: Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что разговор длился "один час".
Днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 19:12
СМИ: Путин и Макрон разошлись во мнении о причинах напряженности на Украине
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреРоссияФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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