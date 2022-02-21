Почему Макрон позвонил Путину второй раз за день

02:14 21.02.2022 (обновлено: 03:52 21.02.2022)
СМИ сообщило, что Макрон провел два телефонных разговора с Путиным
BFMTV: Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
"Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала.
При этом отмечается, что разговор длился "один час".
Днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце.
Опубликовано: Никита Стома