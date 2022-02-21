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Почему Макрон позвонил Путину второй раз за день

СМИ сообщило, что Макрон провел два телефонных разговора с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022

Почему Макрон позвонил Путину второй раз за день

Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:14

2022-02-21T02:14

2022-02-21T03:52

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эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Французский телеканал BFMTV утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.При этом отмечается, что разговор длился "один час".Днем в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Президенты Франции и России в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773945115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, франция, украина, париж, эммануэль макрон, владимир путин