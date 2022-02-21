https://ria.ru/20220221/ratifikatsiya-1774197387.html

В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:41

2022-02-21T23:41

2022-02-21T23:41

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава комиссии Совфеда по защите Госсуверенитета РФ Андрей Климов.Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."С властями ДНР и ЛНР был подписаны договоры, дальше этот текст идет, а ратификацию в обе палаты парламента", - сказал Климов в эфире "России 24".По его словам, "завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур".

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире