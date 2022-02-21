https://ria.ru/20220221/ratifikatsiya-1774197387.html
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:41
2022-02-21T23:41
2022-02-21T23:41
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава комиссии Совфеда по защите Госсуверенитета РФ Андрей Климов.Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."С властями ДНР и ЛНР был подписаны договоры, дальше этот текст идет, а ратификацию в обе палаты парламента", - сказал Климов в эфире "России 24".По его словам, "завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур".
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Сенатор Климов: в Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР