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В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:41
2022-02-21T23:41
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава комиссии Совфеда по защите Госсуверенитета РФ Андрей Климов.Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."С властями ДНР и ЛНР был подписаны договоры, дальше этот текст идет, а ратификацию в обе палаты парламента", - сказал Климов в эфире "России 24".По его словам, "завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур".
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
23:41 21.02.2022
 
В Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Сенатор Климов: в Совфеде рассмотрят во вторник вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник рассмотрит договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил глава комиссии Совфеда по защите Госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Эту информацию подтвердил РИА Новости и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"С властями ДНР и ЛНР был подписаны договоры, дальше этот текст идет, а ратификацию в обе палаты парламента", - сказал Климов в эфире "России 24".
По его словам, "завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур".
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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