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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/rastorguev-1774013696.html
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:52
2022-02-21T10:52
культура
николай расторгуев
любэ
общество
владимир путин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие."Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", - говорится в телеграмме.Путин пожелал певцу здоровья, благополучия и новых песен.
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николай расторгуев, любэ, общество, владимир путин, культура, новости культуры
10:52 21.02.2022
 
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем

Президент Путин поздравил певца Николая Расторгуева с 65-летием

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев
Солист группы Любэ Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народный артист России Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие.
"Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал певцу здоровья, благополучия и новых песен.
Певец Николай Расторгуев на премии Шансон года в ГКД в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 03:25Культура
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен
Опубликовано: Ольга Маркова
 
КультураНиколай РасторгуевЛюбэОбществоВладимир ПутинКультураНовости культуры
 
 
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