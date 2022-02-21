https://ria.ru/20220221/rastorguev-1774013696.html

Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем

Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022

Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:52

2022-02-21T10:52

2022-02-21T10:52

культура

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие."Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", - говорится в телеграмме.Путин пожелал певцу здоровья, благополучия и новых песен.

https://ria.ru/20220221/rastorguev-1773610247.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

николай расторгуев, любэ, общество, владимир путин, культура, новости культуры