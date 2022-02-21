https://ria.ru/20220221/rastorguev-1774013696.html
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:52
2022-02-21T10:52
2022-02-21T10:52
культура
николай расторгуев
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общество
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новости культуры
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие."Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", - говорится в телеграмме.Путин пожелал певцу здоровья, благополучия и новых песен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай расторгуев, любэ, общество, владимир путин, культура, новости культуры
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Президент Путин поздравил певца Николая Расторгуева с 65-летием