https://ria.ru/20220221/rastorguev-1773610247.html

Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен

Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен - РИА Новости, 21.02.2022

Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен

Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили альбом "Свое". Он доступен на цифровых платформах. Также он вышел на виниле. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:25

2022-02-21T03:25

2022-02-21T03:25

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новости культуры

музыка

николай расторгуев

любэ

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили альбом "Свое". Он доступен на цифровых платформах. Также он вышел на виниле. "Решил сделать вам и себе подарок к своему дню рождения — на днях выйдет двойной винил лирических песен "Любэ". Я очень трепетно отношусь к лирике, которой у нас оказалось предостаточно, что позволяем взглянуть на "Любэ" чуть под другим углом!" — ранее сообщал в личном микроблоге Расторгуев. В сборнике "Свое" 23 позиции. В него вошли как старые хиты коллектива, так и новые композиции, например, на диске представлена песня "А река течет", ставшая саундтреком фильма "Родные" 2021 года. День рождения у музыканта — 21 февраля. В этом году он отмечает 65-летие.

https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, николай расторгуев, любэ