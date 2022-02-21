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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен - РИА Новости, 21.02.2022
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили альбом "Свое". Он доступен на цифровых платформах. Также он вышел на виниле. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:25
2022-02-21T03:25
культура
новости культуры
музыка
николай расторгуев
любэ
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили альбом "Свое". Он доступен на цифровых платформах. Также он вышел на виниле. "Решил сделать вам и себе подарок к своему дню рождения — на днях выйдет двойной винил лирических песен "Любэ". Я очень трепетно отношусь к лирике, которой у нас оказалось предостаточно, что позволяем взглянуть на "Любэ" чуть под другим углом!" — ранее сообщал в личном микроблоге Расторгуев. В сборнике "Свое" 23 позиции. В него вошли как старые хиты коллектива, так и новые композиции, например, на диске представлена песня "А река течет", ставшая саундтреком фильма "Родные" 2021 года. День рождения у музыканта — 21 февраля. В этом году он отмечает 65-летие.
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Елена Громова
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новости культуры, музыка, николай расторгуев, любэ
03:25 21.02.2022
 
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен

Николай Расторгуев к своему юбилею выпустил альбом старых и новых песен "Свое"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев на премии "Шансон года" в ГКД в Москве
Певец Николай Расторгуев на премии Шансон года в ГКД в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили альбом "Свое". Он доступен на цифровых платформах. Также он вышел на виниле.
"Решил сделать вам и себе подарок к своему дню рождения — на днях выйдет двойной винил лирических песен "Любэ". Я очень трепетно отношусь к лирике, которой у нас оказалось предостаточно, что позволяем взглянуть на "Любэ" чуть под другим углом!" — ранее сообщал в личном микроблоге Расторгуев.
В сборнике "Свое" 23 позиции. В него вошли как старые хиты коллектива, так и новые композиции, например, на диске представлена песня "А река течет", ставшая саундтреком фильма "Родные" 2021 года.
День рождения у музыканта — 21 февраля. В этом году он отмечает 65-летие.
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Опубликовано: Елена Громова
 
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