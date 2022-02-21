https://ria.ru/20220221/raskol-1774183997.html

Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую

Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую

Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:13

2022-02-21T22:13

2022-02-21T22:31

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики, заявил президент России Владимир Путин."Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагируют на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих",- сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Он отметил, что в Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата, об этом говорят конкретные решения и документы."Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220118/pravoslavie-1768435701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, владимир путин, украинская православная церковь, московский патриархат