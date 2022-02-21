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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
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Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую
Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую
Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:13
2022-02-21T22:31
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религия
украина
россия
владимир путин
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики, заявил президент России Владимир Путин."Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагируют на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих",- сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Он отметил, что в Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата, об этом говорят конкретные решения и документы."Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата", - подчеркнул президент.
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в мире, украина, россия, владимир путин, украинская православная церковь, московский патриархат
22:13 21.02.2022 (обновлено: 22:31 21.02.2022)
 
Путин: трагедию церковного раскола на Украине превратили в политическую

Президент Путин: трагедию церковного раскола на Украине цинично превратили в политическую

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики, заявил президент России Владимир Путин.
"Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагируют на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих",- сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Он отметил, что в Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата, об этом говорят конкретные решения и документы.
"Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата", - подчеркнул президент.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 18:30Религия
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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