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Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей
Назван основной предотвратимый фактор риска развития рака - РИА Новости, 21.02.2022
Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей
Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:42
2022-02-21T23:42
здоровье - общество
в мире
рак
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на научную организацию Cancer Research UK."Лишний жир в организме не просто находится в нас, он активен, он посылает сигналы остальному организму. Эти сигналы побуждают клетки нашего тела делиться чаще, что может привести к раку", — объяснили специалисты.Излишнее количество жира в организме может повысить уровень гормонов роста или привести к воспалению, что заставляет клетки делиться быстрее и повышает вероятность развития раковых клеток, уточняется в статье.
https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html
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Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
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РИА Новости
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60
353
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здоровье - общество, в мире, рак
23:42 21.02.2022
 
Назван основной предотвратимый фактор риска развития рака

Daily Express: ожирение способно резко увеличить вероятность развития рака в организме

© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на научную организацию Cancer Research UK.
"Лишний жир в организме не просто находится в нас, он активен, он посылает сигналы остальному организму. Эти сигналы побуждают клетки нашего тела делиться чаще, что может привести к раку", — объяснили специалисты.
Тяжелое пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении
Излишнее количество жира в организме может повысить уровень гормонов роста или привести к воспалению, что заставляет клетки делиться быстрее и повышает вероятность развития раковых клеток, уточняется в статье.
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
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