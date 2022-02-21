https://ria.ru/20220221/rak-1774197548.html
Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей
Назван основной предотвратимый фактор риска развития рака - РИА Новости, 21.02.2022
Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей
Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:42
2022-02-21T23:42
2022-02-21T23:42
здоровье - общество
в мире
рак
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на научную организацию Cancer Research UK."Лишний жир в организме не просто находится в нас, он активен, он посылает сигналы остальному организму. Эти сигналы побуждают клетки нашего тела делиться чаще, что может привести к раку", — объяснили специалисты.Излишнее количество жира в организме может повысить уровень гормонов роста или привести к воспалению, что заставляет клетки делиться быстрее и повышает вероятность развития раковых клеток, уточняется в статье.
https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, рак
Назван основной предотвратимый фактор риска развития рака
Daily Express: ожирение способно резко увеличить вероятность развития рака в организме