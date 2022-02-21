https://ria.ru/20220221/rak-1774197548.html

Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей

Назван основной предотвратимый фактор риска развития рака - РИА Новости, 21.02.2022

Врачи выяснили основной предотвратимый фактор, вызывающий рак у людей

Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:42

2022-02-21T23:42

2022-02-21T23:42

здоровье - общество

в мире

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Избыточный вес серьезно увеличивает риск развития 13 типов рака, являясь самым большим предотвратимым фактором, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на научную организацию Cancer Research UK."Лишний жир в организме не просто находится в нас, он активен, он посылает сигналы остальному организму. Эти сигналы побуждают клетки нашего тела делиться чаще, что может привести к раку", — объяснили специалисты.Излишнее количество жира в организме может повысить уровень гормонов роста или привести к воспалению, что заставляет клетки делиться быстрее и повышает вероятность развития раковых клеток, уточняется в статье.

https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

здоровье - общество, в мире, рак