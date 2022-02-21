https://ria.ru/20220221/rada-1774099249.html

В Раде заявили о намерении обратиться в Госдуму

В Раде заявили о намерении обратиться в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2022

В Раде заявили о намерении обратиться в Госдуму

Ряд внефракционных депутатов Верховной рады Украины предлагают парламенту обратиться к Госдуме РФ о "безотлагательном начале переговорного процесса по... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

киев

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

нато

россия

москва

игорь конашенков

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Ряд внефракционных депутатов Верховной рады Украины предлагают парламенту обратиться к Госдуме РФ о "безотлагательном начале переговорного процесса по деэскалации и гарантиям устойчивого мира", соответствующий проект обращения зарегистрирован на сайте в понедельник.В заявлении говорится, что Украину без преувеличения толкают на войну, в таких обстоятельствах считается безответственным и даже преступным бездействовать, поскольку решается судьба Украины. Поэтому, по мнению, депутатов, нужен новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимет напряжение, создаст условия для эффективного двух- и многостороннего диалога о будущем системы безопасности на континенте и о взаимных гарантиях такой безопасности."В связи с чем, Верховная рада Украины обращается в Государственную Думу Российской Федерации о начале переговорного процесса – стратегических консультаций по деэскалации ситуации, гарантиям устойчивого мира и решения проблемы Донбасса сугубо мирным путем, в полном соответствии с "минскими соглашениями", - говорится в обращении.Депутаты предлагают сформировать в Раде группу народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/ukraina-1774088576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, нато, россия, москва, игорь конашенков, владимир путин, госдума рф