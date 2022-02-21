https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html

Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе

Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе

Цивилизованный мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:37

2022-02-21T22:37

2022-02-21T22:52

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770220450_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_851b0c9d445cb53de1dc1c06234c838d.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цивилизованный мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."А вот так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать. Как будто и нет ничего, всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек. И только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворотом на Украине в 2014 году, выступили против возведённого в ранг государственного движения в сторону национализма, пещерного и агрессивного национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права жить на своей земле, говорить на родном языке, за сохранение своей культуры и традиций. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько ещё можно терпеть?" - заявил Путин.

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, владимир путин