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НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин
НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин
НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:25
2022-02-21T23:11
россия
нато
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, заявил президент РФ Владимир Путин."В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам по ситуации на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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россия, нато, владимир путин, сша, в мире
22:25 21.02.2022 (обновлено: 23:11 21.02.2022)
 
НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин

Путин: НАТО не нужна такая большая страна, как Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.
"Хочется спросить, зачем все это? Ради чего? Ладно, не хотите видеть в нас друга и союзника, то зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности ", - сказал Путин.
Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам по ситуации на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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"Все сбылось": о чем Путин предупреждал 15 лет назад
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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