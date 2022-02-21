https://ria.ru/20220221/putin-1774186000.html

НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин

НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин

НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:25

2022-02-21T22:25

2022-02-21T23:11

россия

нато

владимир путин

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, заявил президент РФ Владимир Путин."В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам по ситуации на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, нато, владимир путин, сша, в мире