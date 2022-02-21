22:25 21.02.2022 (обновлено: 23:11 21.02.2022)
НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин
Путин: НАТО не нужна такая большая страна, как Россия
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО не нужна такая большая страна как Россия, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.
"Хочется спросить, зачем все это? Ради чего? Ладно, не хотите видеть в нас друга и союзника, то зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности ", - сказал Путин.
Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам по ситуации на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Севастиан Котов