Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/putin-1774183093.html
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку
У многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:08
2022-02-21T22:48
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001697_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_64e7b537e3364dc2a3de2e9773e99bf0.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили, заявил президент России Владимир Путин."С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию - в разы, на газ для домохозяйств - в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. Что случилось? Почему все это происходит, ответ очевиден - потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и Российской империи, промотали и растащили по карманам", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774119273.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772991870_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_60f0fe41a147adda13a5ddb89b907c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
22:08 21.02.2022 (обновлено: 22:48 21.02.2022)
 
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку

Президент России Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили, заявил президент России Владимир Путин.
"С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию - в разы, на газ для домохозяйств - в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. Что случилось? Почему все это происходит, ответ очевиден - потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и Российской империи, промотали и растащили по карманам", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:23
Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад
Опубликовано: Севастиан Котов
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала