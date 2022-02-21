https://ria.ru/20220221/putin-1774183093.html
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку
У многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили, заявил президент... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:08
2022-02-21T22:08
2022-02-21T22:48
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У многих на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили, заявил президент России Владимир Путин."С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию - в разы, на газ для домохозяйств - в десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится буквально выживать. Что случилось? Почему все это происходит, ответ очевиден - потому что приданное, полученное не только от советской эпохи, но еще и Российской империи, промотали и растащили по карманам", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774119273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
22:08 21.02.2022 (обновлено: 22:48 21.02.2022)
Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку
Президент России Путин: на Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку