https://ria.ru/20220221/putin-1774181798.html
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность
Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:02
2022-02-21T22:02
2022-02-21T23:37
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении."Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Украина никогда не имела своей подлинной государственности"
Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. "Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
2022-02-21T22:02
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, в мире
22:02 21.02.2022 (обновлено: 23:37 21.02.2022)
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность и копировала модель