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Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность
Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:02
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украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении."Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
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Севастиан Котов
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4.7
96
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60
353
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Путин: "Украина никогда не имела своей подлинной государственности"
Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. "Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
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украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, в мире
22:02 21.02.2022 (обновлено: 23:37 21.02.2022)
 
Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность

Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность и копировала модель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении.
"Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ мире
 
 
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