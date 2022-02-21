https://ria.ru/20220221/putin-1774181798.html

Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность

Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: Украина никогда не имела свою подлинную государственность

Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:02

2022-02-21T22:02

2022-02-21T23:37

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774194203_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8bf5053e450a987963d06ed8057527be.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении."Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Украина никогда не имела своей подлинной государственности" Украина никогда не имела подлинной государственности, а копировала чужие модели, заявил президент России Владимир Путин в обращении. "Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий ", - сказал он. 2022-02-21T22:02 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, в мире