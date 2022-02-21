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Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:00
2022-02-21T22:54
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин."Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости", - сказал Путин.По его словам, видно, что это совсем не так.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин
22:00 21.02.2022 (обновлено: 22:54 21.02.2022)
 
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины

Путин: радикалы приписывают себе заслугу завоевания независимости Украины, но это не так

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости", - сказал Путин.
По его словам, видно, что это совсем не так.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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