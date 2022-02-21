https://ria.ru/20220221/putin-1774181304.html

Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины

Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины

Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:00

2022-02-21T22:00

2022-02-21T22:54

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украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин."Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости", - сказал Путин.По его словам, видно, что это совсем не так.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин