https://ria.ru/20220221/putin-1774181304.html
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:00
2022-02-21T22:00
2022-02-21T22:54
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА. 21 фев - РИА Новости. Радикалы и националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины, заявил президент России Владимир Путин."Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости", - сказал Путин.По его словам, видно, что это совсем не так.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин
22:00 21.02.2022 (обновлено: 22:54 21.02.2022)
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Путин: радикалы приписывают себе заслугу завоевания независимости Украины, но это не так