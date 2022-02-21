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Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
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украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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украина, донбасс
21:55 21.02.2022 (обновлено: 22:07 21.02.2022)
 
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
УкраинаДонбасс
 
 
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