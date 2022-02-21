https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:55
2022-02-21T21:55
2022-02-21T22:07
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс
21:55 21.02.2022 (обновлено: 22:07 21.02.2022)
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"", - сказал Путин в обращении к россиянам.