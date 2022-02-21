https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html

Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:55

2022-02-21T21:55

2022-02-21T22:07

украина

донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины, заявил Владимир Путин."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"", - сказал Путин в обращении к россиянам.

украина

донбасс

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, донбасс