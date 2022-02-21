https://ria.ru/20220221/putin-1774180446.html

Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины

Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:53

2022-02-21T21:53

2022-02-21T23:36

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

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донбасс

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"Он ее автор и архитектор" – Путин о вкладе Ленина в советскую Украину Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. "В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам. 2022-02-21T21:53 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, владимир путин