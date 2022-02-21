https://ria.ru/20220221/putin-1774180446.html
Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины
Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:53
2022-02-21T21:53
2022-02-21T23:36
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
украина
донбасс
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"Он ее автор и архитектор" – Путин о вкладе Ленина в советскую Украину
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
2022-02-21T21:53
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, владимир путин
21:53 21.02.2022 (обновлено: 23:36 21.02.2022)
Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины
Президент России Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины